"Beatlemania" in Bookholzberg

Die Beatles-Liebe einte am Freitagabend das Publikum und die Organisatorenujd Musiker des Mitsing-Konzerts Christian Höpfner und Karola Schmelz-Höpfner. Foto: Jasmin Johannsen

Bookholzberg. Spürbar groß war die Beatles-Liebe am Freitagabend in der Bookholzberger Auferstehungskirche. Dort stieg die zweite Ausgabe des Mitsing-Konzerts „Altogether now – Beatles Sing Out“.