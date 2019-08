Die Künstlerin Anke Gottwald zeigt ab Samstag, 17. August, in Delmenhorst eine Auswahl ihrer Ölgemälde. Martina Brünjes

Ganderkesee / Delmenhorst . „Eine farbige Dekade“ – so lautet der Titel der Ausstellung, die die gebürtige Heiderin Anke Gottwald am Samstag, 17. August, in den ehemaligen Praxisräumen an der Stedinger Straße 204 in Delmenhorst eröffnet. Ab 18 Uhr zeigt sie 25 Ölgemälde, die sie in den vergangenen Jahren gemalt hat.