Besondere Charaktere wiederentdeckt: Heimatforscher Hermann Speckmann. Foto: Bettina Dogs-Prößler

Ganderkesee. Was passiert eigentlich mit all den Unterlagen, die Hermann Speckmann im Laufe seines Lebens zusammengesammelt hat? „Sie werden weggeworfen“, ist sich der 82-jährige Heimatforscher sicher. „Und dann würde viel Wissen über unsere Ortschaft verloren gehen.“ Deshalb schreibt Hermann Speckmann auf, was ihm bei seinen Recherchen aus der lokalen Vergangenheit zu Ohren kommt. Und veröffentlicht es in Buchform.