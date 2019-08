Schierbrook. Den ersten und dritten Platz beim Dressur zeigt das dk-Nostalgiebild.

Auf diesem Bild zu sehen ist die Siegerehrung der Kreismeisterin in der Dressur. Am Sonntag, 7. Juli 1991, konnte sie mit ihrem Pferd Lena den ersten Platz belegen. Gleich einen doppelten Erfolg hat das daneben stehende Team erlebt. Während diese beiden bei der Dressur den dritten Platz belegt haben, konnten sie zusätzlich beim Springen das Rennen für sich entscheiden. Für die Besten der Besten hat es dann Siegerkränze und Schleifen gegeben. Beide Damen auf diesem Bild waren Mitglieder des Reitsportvereins Schierbrook, womit es für den Verein an diesem Tag einiges zu feiern gegeben hat.

Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr unter der Telefonnummer (0 42 21) 15 61 22 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.