Ganderkesee. Der Gründer der Nachhilfeschule „Eazy Learning“, Moustafa Zein, hat ein zweites Projekt ins Leben gerufen: „Eazy Study“. Damit will der Ganderkeseer angehenden Abiturienten zum Bestehen des Mathe-Abiturs verhelfen.

Moustafa Zein ist 22 Jahre alt und mittlerweile Inhaber von zwei Firmen. Mit 16 Jahren gab er als Gymnasiast Nachhilfeunterricht. Dies war der Grundstein beider Firmen. Mit 17 Jahren hatte Zein bereits 15 Nachhilfeschüler und baute kurzerhand sein Jugendzimmer zum Unterrichtsraum um. Kurz nach seinem 18. Geburtstag meldete er ein Gewerbe an.

Selbstständigkeit statt Studium

Mitten im Abi kümmerte er sich schon um die Rahmenbedingungen seiner ersten Firma „Eazy Learning“. Im Juni 2016 bestand er das Abitur und im September desselben Jahres eröffnete er den ersten Standort der Nachhilfeschule in Ganderkesee. Den Eltern zuliebe begann er ein Studium, dieses brach er jedoch schon nach einigen Monaten zugunsten der Selbstständigkeit ab.

Mittlerweile sieben Filialen in ganz Deutschland

Mittlerweile besitzt „Eazy Learning“ sieben Standorte in ganz Deutschland. Kürzlich wurden zwei neue Nachhilfeschulen in Aschaffenburg und Obernburg am Main eröffnet. Moustafa Zein macht vieles selbst, so wohnt er aktuell in Bayern, um die beiden neuen Standorte zu renovieren, einzurichten und die Honorarkräfte mit seinem Konzept vertraut zu machen.

Bereits weitere Schulen in Planung

Derzeit beschäftigt Zein insgesamt 40 Honorarkräfte an den sieben Standorten und drei Mitarbeiter in der Zentrale in Ganderkesee. Weitere Nachhilfeschulen sind bereits in Planung. Demnächst kann man in Lemwerder, Oldenburg und Huchting ebenfalls das „Eazy Learning“-Konzept in Anspruch nehmen.

„Sämtliche Energien fließen in meine beiden Nachhilfeprojekte, ich habe zwar momentan kein Privatleben, aber ich lebe einfach mein Konzept“, berichtet der 22-Jährige stolz. „Ich mache das hier mit viel Herzblut, ich hab es geschafft ohne Studium und ohne Ausbildung. Bin ja auch erst 22“, erzählt er weiter. Und legt allen jungen Menschen einen Ratschlag ans Herz: „Abi macht Sinn, ebenfalls eine Ausbildung und ein Studium.“

"Eazy Study" als zweite Firme

Im vergangenen Jahr hat er mit „Eazy Study“ eine zweite Firma gegründet. Dieses Projekt ist auf Abiturienten zugeschnitten, die Nachhilfe für ihr Mathematikabitur benötigen. Es ist laut Zein ein ganz anderes Konzept als „Eazy Learning“. Das Projekt läuft in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Die Anmeldungen werden über das Internet getätigt. Es werden in den verschiedenen Städten Seminarräume beispielsweise in Hotels angemietet. Hier treffen sich dann Lehrer und Schüler zu Drei-Tage-Seminaren.

Wer durchfällt, bekommt sein Geld zurück

Der Unterricht findet nach dem Konzept von Moustafa Zein statt. Der junge Chef hat auch das Lehrbuch in Zusammenarbeit mit Morten Wiesner selbst konzipiert. Zum Abitur 2019 gab es unter anderem einen Kurs in Dortmund. 70 Schülerinnen und Schüler haben insgesamt teilgenommen. 69 haben das Abitur bestanden. Der- oder diejenige, die durch das Matheabitur gefallen ist, bekommt das Geld für das Seminar zurück. Denn das ist die Besonderheit, es gibt eine Geld-zurück-Garantie bei nicht bestandenem Mathe-Abitur.

Wer an dem Seminar „Eazy Study“ teilgenommen hat, bekommt auch danach noch Hilfestellung. Bei Bedarf kann dann auch die „Eazy Learning“-Nachhilfeschule“ kostenlos in Anspruch genommen werden.

An dieser Stelle schließt sich der Kreis. „Ich hatte Lust auf ein neues Projekt und wollte meinen Namen bekannter machen“, erklärt der Geschäftsmann den Hintergrund. Das Seminarbuch wird nach dem nächsten Abiturjahrgang überarbeitet und geht dann in den offiziellen Buchhandel.