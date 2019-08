Bookhorn. Die Damen aus Bookhorn beim Binden der Maibaumkrone zeigt das dk-Nostalgiebild.

Hier sind die fleißigen Helfer und Helferinnen am Sonntag, 28. April 1991, zusammengekommen, um alles für den kommenden „Tanz in den Mai“ vorzubereiten. Der Treffpunkt war vor dem Sportlerheim der Spielgemeinschaft Bookhorn. Unter anderem musste die Maibaumkrone gebunden werden, was von den Damen der Bookhorner Dorfgemeinschaft übernommen worden ist. Aber auch das Herrichten der Festsäle und noch einige andere Aufgaben standen ihnen noch bevor.

Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche unter der Telefonummer (0 42 21) 15 61 22 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Alle Nostalgiefotos gibt es hier zu sehen.