Urneburg. Beim Urneburger Schützenfest steigt nächste Woche Samstag (17. August) um 21 Uhr die große Zelt- und Open-Air-Party unter dem Motto „Big Urneburg“.

An den Turntables steht nach Mitteilung von Vetter Werbung DJ Björn, der unter anderem aus dem Bremer Hansezelt bekannt ist. Fünf Euro kosten die Karten an der Abendkasse. Einen Vorverkauf wird es nach Veranstalterangaben nicht geben.

Firmenschießen am Montag

Am Montag vor dem Schützenfest, 12. August, findet von 18 bis 22 Uhr das traditionelle „Firmenschießen“ statt, bei dem alle hiesigen Unternehmen und Vereine zu einem Schießwettbewerb in lockerer Atmosphäre eingeladen sind. Dabei zählt nicht nur Können – sondern auch Glück. Die Siegerehrung findet noch am Abend statt. Am Samstag, 17. August, beginnt das Schützenfest mit der Eröffnung des Festplatzes um 15 Uhr. Ab 16 Uhr startet Eckis Kinder-Zaubershow, gefolgt von Turnvorführungen des TV Deichhorst um 17 Uhr.

Königsfeier am Sonntagabend

Am Sonntagmittag öffnet den Angaben zufolge der Festplatz bereits um 14 Uhr. Ab 16 Uhr gibt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee ein Platzkonzert. Natürlich gibt es dazu Kaffee und Kuchen. Die Proklamation des neuen Königspaars findet um 19.30 Uhr statt. Anschließend startet die Königsfeier, ebenfalls mit DJ Björn.

Am Montag, 19.8. August beginnt nach der Platzeröffnung um 15 Uhr das Schießen auf die Vizekönigstitel. Um 20 Uhr findet die Proklamation der neuen Vizekönige statt, die anschließend auf der Abschlussparty gefeiert werden.