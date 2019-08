Ganderkesee. Von klassischer Romantik, über deutsche Lieder bis hin zu barocken und moderneren Werken: Beim Gang durch die vier Konzertorte wird dem Publikum eine große Bandbreite geboten.

Vier Konzerte an vier Orten sollen zu einem außergewöhnlichen Kulturerlebnis werden: So sieht seit mittlerweile vier Jahren das Zahlenspiel aus, das hinter den 4x4-Konzerten in Ganderkesee steckt. Nach drei erfolgreichen Ausgaben geht die „bewegende“ Konzertreihe am Samstag, 17. August, in die nächste Runde. Um 18 Uhr beginnen die Konzerte im Alten Rathaus, im Neuen Rathaus, im Kulturhaus Müller und der Kirche St. Cyprian und Cornelius. Um 19, 20 und 21 Uhr wiederholen sich die Darbietungen an den vier Orten. Die Konzerte werden jeweils mit einem kräftigen Gongdröhnen eingeläutet. Nach den gut 30-minütigen Vorführungen hat das Publikum die Gelegenheit, gemütlich zum nächsten Veranstaltungsort zu schlendern.

Barockes von der Insel im Alten Rathaus

Wiebke Steinmetz (Kulturhaus Müller), Thorsten Ahlrichs (St.-Cyprian-und-Cornelius-Kirche) und Stefan Lindemann (Verein Rathauskonzerte) haben für Samstag ein reizvolles Programm zusammengestellt. Im Alten Rathaus am Friedrich-Bultmann-Platz musiziert das Cornelius Consort bestehend aus Regine Freitag (Violine), Christian Heim (Viola da Gamba) und Thorsten Ahlrichs (Cembalo). Sie bringen barocke Stücke aus Großbritannien zu Gehör.

Quartett musiziert in der Kirche

Gut 130 Meter weiter Richtung Südosten tritt ein Quartett in klassisch-romantischer Besetzung um Birgit Gerke (Violine), L. Efrain Parra Dominguez (Viola), Carolin Lenk (Violoncello) und Stefan Lindemann (Klavier) in der Kirche St. Cyrpian und Cornelius auf. Sie spielen ein Werk des deutschen Komponisten Theodor Kichner (1823-1903).

Deutsche Lieder im Haus Müller

Auf der anderen Straßenseite konzertieren im Kulturhaus Müller Tim Maas (Gesang) und Johann Jacob Nissen (Gitarre). Maas singt klassische deutsche Lieder aus dem 19. Jahrhundert.

Liebeslieder im Neuen Rathaus

Weitere 140 Meter Fußweg gen Südwesten und eine gänzliche andere Klangwelt tut sich auf. Im Neuen Rathaus spielen Steff Heinken (Gesang) und Bettina Fischer (Piano) eine Mischung aus Rock, Pop, Soul und Jazz, in die eine Reihe von Liebesliedern gekleidet werden sollen.

Gymnasiasten gestalten Vorprogramm

Schon eine halbe Stunde vor dem ersten Gong um 18 wird im Ortskern ein musikalisches Programm geboten. Ab 17.30 Uhr gestalten Schüler des Gymnasiums Ganderkesee ein Rahmenprogramm auf dem Arp-Schnitger-Platz. Der Platz nimmt an dem Abend eine zentrale Rolle ein. Dort besteht die Möglichkeit zur Begegnung, zum Austausch und zur Stärkung zwischen den Konzerten. Die Serviceclubs Rotary Club Ganderkesee und Inner Wheel Club Wildeshausen besorgen den Getränkeausschank und das Catering.