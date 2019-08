Ganderkesee. In der Gemeinde folgt derzeit ein Schützenfest auf das andere. Ehe am 17. und 18. August die Feierlichkeiten in Urneburg beginnen, geht es am 12. August noch in Falkenburg weiter.

Am Samstag, 11. August, hat das 125. Schützenfest in Falkenburg begonnen, am Sonntag, 12. August, geht es auf der Weide am Alten Postweg weiter. Die Schießwettbewerbe starten um 14 Uhr. Das Jubiläumskönigsschießen für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren beginnt um 15 Uhr, zudem steht eine Oldtimerausstellung der Ackerveteranen Falkenburg/Habbrügge auf dem Programm. Das neue Königshaus wird ab 19.30 Uhr ermittelt. Daraufhin starten die Feierlichkeiten am Alten Postweg. Für die musikalische Untermalung des Festes sorgt DJ Timo, der bei freiem Eintritt auflegt.

Erst die Firmen...

Die Urneburger Schützen feiern ihr Schützenfest am nächsten Wochenende, dem 17. und 18. August und am Montag, den 19. August. Vor dem Schützenfest findet bereits morgen ein Firmenschießen statt. Dabei seien „alle umliegenden Firmen und Vereine zu einem Schießwettbewerb in lockerer Atmosphäre eingeladen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

...dann die Schützen

Samstagnachmittag startet dann das Schützenfest-Programm: Es gibt Eis, Schützenfestwurst, kühle Getränke und verschiedene Leckereien. Gegen 16 Uhr verzaubert „Eckis Zauber-Show“ die jüngeren Besucher, danach präsentieren die Jugendlichen des SV Deichhorst um 17 Uhr eine Turnshow. Daraufhin steht die große Party im Festzelt an: Bei der "Urneburg-Fete“ kommen die Erwachsenen auf den Genuss. Am Sonntagnachmittag sind langjährige Mitglieder vom Vorstand um 15.30 Uhr zu Kaffee und Kuchen ins Festzelt eingeladen - für die Allgemeinheit geht es dann um 17 Uhr mit dem Platzkonzert des Musikzuges der freiwilligen Feuerwehr weiter.

Nach der Proklamation wird gefeiert

Die Proklamation des neuen Königshauses findet um 19.30 Uhr statt. Daraufhin wird in Urneburg kräftig durch den Tisch getreten: Die Königsfeier mit Musik von DJ Björn steht im Anschluss an. Das Schießen um den Vizekönigstitel beginnt um 15 Uhr am Tag darauf. Um 20 Uhr werden die Vizekönige gekürt, ehe die Abschlussparty ansteht.