Grüne Hausnummer 2 am Strohpadd: (von links) Heiderose und Günther Runge sowie Klimaschutzmanager Lars Gremlowski berichten von der Altbausanierung in Heide. Foto: Reiner Haase

Heide. Am Strohpadd in Heide ist eine von nunmehr neun grünen Hausnummern in der Gemeinde Ganderkesee zu finden. Familie Runge hat ihr altes Bauernhaus von Grund auf umgebaut und energiesparend saniert. Die grüne Hausnummer zeigt, dass Kriterien des Klimaschutzes vorbildlich erfüllt worden sind.