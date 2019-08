Ganderkesee. Das Beatles-Konzert zum Mitsingen beginnt am Freitag, 16. August, um 19.30 Uhr in der ev.-lutherischen Kirche am Friedensweg 17.

„Wir sind populärer als Jesus“ – mit dieser Aussage erzürnte Beatles-Anführer John Lennon 1966 nicht nur den Vatikan, sondern brachte unzählige religiöse Amerikaner dazu, sich schockiert von den Pilzköpfen abzuwenden und deren Platten zu verbrennen. Mehr als 50 Jahre später ist von diesem Aufruhr nichts mehr übrig. Und auch der Vatikan hat inzwischen seinen Frieden mit den fabelhaften Vieren gemacht.

Von daher dürften nur sehr konservative Kirchgänger ein Problem damit haben, dass der Altarraum der evangelischen Auferstehungskirche in Bookholzberg nun zur Bühne für die „wichtigste Band aller Zeiten“ wird. Mit einem Beatles-Konzert zum Mitsingen setzen die beiden Musiker Karola Schmelz-Höpfner und Christian Höpfner den Jungs aus Liverpool jetzt einerseits ein Andenken und holen gleichzeitig die Popmusik ins Gotteshaus.

Spätschichtband

Dass es Songs von den Beatles werden, stand für Christian Höpfner, Leader der kircheneigenen „Spätschichtband“, außer Frage: „Weil es die beste Band aller Zeiten ist und ihre Songs einfach nicht steigerbar sind. “ Und, wie Ehefrau und Chorleiterin Karola Schmelz-Höpfner ergänzt:

Weil es total Spaß macht, Beatles-Lieder zu singen.

Zusammen haben die beiden – offiziell ist Schmelz-Höpfner Popkantorin für den Kirchenkreis Delmenhorst/Oldenburg-Land – im vergangenen Jahr bereits ein Beatles-Mitsingkonzert in der Delmenhorster Stadtkirche veranstaltet. „Es war einfach nur toll, was da an Klang und Stimmgewalt zurückkam“, erinnert sich die Musikerin. 350 Beatles-Begeisterte seien damals mit von der Partie gewesen und hätten nicht nur die größten Hits der legendären Band leidenschaftlich mitgesungen.

Spaß und Leidenschaft

Durch den Bezug ihres Mannes zur Auferstehungskirche haben sie das Konzert jetzt nach Bookholzberg geholt. „Ich hoffe, dass viele kommen werden – je mehr mitsingen, desto mehr Spaß macht es“, weiß Karola Schmelz-Höpfner. Mit dem Event wollen die beiden alle ansprechen, die Spaß am Singen haben oder auch ihre Leidenschaft für die Beatles ausleben wollen. Besondere gesangliche Fähigkeiten seien nicht erforderlich. Schmelz-Höpfner:

Jeder darf in seiner Stimmlage mitsingen.

Ungefähr 30 Songs präsentieren die beiden dann am Freitagabend, 16. August, in der Auferstehungskirche. Mit dabei sein werden Klassiker wie „Hey Jude“, „Here comes the sun“, „Help“ oder auch „Let it be“ aber auch unbekanntere Lieder, die laut Höpfner aber immer gut mitzusingen sind. Zwischendurch ist eine kleine Pause eingeplant, die den Gästen auch Gelegenheit zum Austausch bieten soll.

Texte per Beamer

Die Liedtexte werden mithilfe eines Beamers an eine Leinwand projiziert, bei der Interpretation der Stücke will sich das Paar möglichst ans Original halten und den Liedcharakter erhalten. Die Instrumente spielen die studierten Musiker selbst: Christian Höpfner bedient Drums und Gitarre, Ehefrau Karola Piano und Cajon.