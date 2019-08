Hude. Ganz im Zeichen von Musik und Kunsthandwerk steht am Sonntag, 11. August, die historische Klosteranlage Hude.

Mehr als 80 Aussteller werden vor der Kulisse der Klosterruine ihre dekorativen Objekte zum Verkauf anbieten. Den musikalischen Part des Tages übernimmt am Nachmittag die Band Lounge Live. „Musik & Kunst Hand Werk“ lautet denn auch der Titel der von der Touristik-Palette Hude ausgerichteten Veranstaltung, mit der sich Hude am jährlichen Gartenkultur-Musikfestival im Nordwesten beteiligt

Der Kunsthandwerkermarkt hat von 11 bis 18 Uhr entlang der Von-Witzleben-Allee geöffnet. Vor Ort sind Aussteller, „die neben hoher Qualität auch Außergewöhnliches, Einzigartiges und Originelles anzubieten haben. Die besondere Idee steht immer im Vordergrund, und das alles zu erschwinglichen Preisen“, erläutert Dietlinde Zacher von „arte factum“ in Bremen, die den Markt organisiert.

Kieselsteinbilder und Comics

Unter anderem werden an den Ständen Skulpturen und Objekte aus Ton und Glas, Schmuck aus alten Silberbestecken, Eisen-Deko-Stelen, Objekte aus Weidenflechtwerk und Treibholz sowie außergewöhnliche Floristik gezeigt. Kieselsteinbilder, historische Comics und Objekte aus handgeschöpftem Papier sind auf dem Markt ebenfalls zu finden. An einigen Ständen können die Besucher den Ausstellern über die Schulter schauen. So kann etwa verfolgt werden, wie das Weidenflechtwerk entsteht oder wie gesponnen wird.

Ab 14 Uhr wird das Markttreiben von der Band Lounge Live begleitet. Im Repertoire hat das Trio Jazz-Standards, Soul-Klassiker und Hits aus den aktuellen Charts. Lounge Live tritt im Pavillon an der Klostermühle auf. Zur Verköstigung der Besucher bietet Klosterschänke-Wirt Jens Burgdorf im Freibereich Kaffee und Kuchen, Flammkuchen, Pizza, Geräuchertes aus dem Smoker und Eis an.

Führungen durch den Landschaftspark

Führungen im privaten Landschaftspark von Witzleben werden um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr angeboten. Die Freunde des Klosters Hude laden ebenfalls zu Führungen im Klostersaal und rund um die Ruine ein.

Der Eintritt zum Kunsthandwerkermarkt inklusive Konzert beträgt vier Euro. Für Kinder ist der Eintritt frei. Parkmöglichkeiten gibt es an der Von-Witzleben-Allee/Einfahrt Hurreler Straße, auf dem Parkplatz An der Weide, am Schulzentrum am Vielstedter Kirchweg, an der Burgstraße/Edeka-Center sowie im Ortskern.