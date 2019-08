Neerstedt. In der Ortswehr Neerstedt wird derzeit mit Hochdruck an der Ersatzlösung für das ausgefallene Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) gearbeitet.

Dieses war vor Kurzem bei der Bekämpfung eines Flächenbrandes selbst in Brand geraten und schwer beschädigt worden. Der Zufall kam zur Hilfe: Zwei Tage vor dem Feuer hatte die Ortswehr Brettorf ihr neues Löschgruppenfahrzeug in Dienst gestellt. Das eigentlich für die Ausmusterung vorgesehene Vorgängerfahrzeug (LF 8) wird nun für eine Übergangszeit bei den Kameraden im Nachbarort Neerstedt stationiert. Das berichtet der Dötlinger Gemeindefeuerwehrsprecher Jannis Wilgen.

Eine sechsköpfige Gruppe der Neerstedter Wehr ist jetzt damit beschäftigt, das bereits seit 1991 in Dienst stehende Ersatzfahrzeug einsatzbereit zu machen. Da sich dessen früherer Einsatzzweck stark von dem des HLF 20 unterschied, sind zur Unterbringung der Ausrüstung zunächst zahlreiche Umbauarbeiten notwendig, erläutert Wilgen. Zwar habe die komplette Beladung bei dem Brand gerettet werden können, jedoch passe sie aufgrund von Platz- und Gewichtsbeschränkungen nicht vollständig auf das alte Löschgruppenfahrzeug.

Das schwer in Mitleidenschaft gezogene HLF 20 ist zwischenzeitlich auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Ganderkesee durch einen Gutachter in Augenschein genommen worden, wie der Feuerwehrsprecher weiter mitteilt. Der Bericht zum Schaden müsse nun abgewartet werden.