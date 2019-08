Wildeshausen. Ein Feuer an einem Sattelzug auf der A1 sorgt derzeit für eine Vollsperrung der A1 Richtung Hamburg. Niemand wurde verletzt.

Holzlatten hatte ein Sattelzug geladen, der am Dienstagabend auf der A1 auf der Fahrbahn Richtung Hamburg bei Wildeshausen in Brand geraten ist. Der Fahrer, ein Portugiese, konnte sich retten, niemand wurde verletzt. Die A1 ist in Richtung Hamburg voll gesperrt.

Sattelzug brennt komplett aus

Der Alarm ging um 18.48 bei der Autobahnpolizei Ahlhorn ein, wie es von dem Kommissariat am Abend heißt. Der Sattelzug des Mannes, der nach ersten Angaben unverletzt blieb, brannte komplett aus.

Ausweichstrecke schnell überfüllt

Laut Autobahnpolizei musste ab der Autobahnabfahrt Wildeshausen West gesperrt werden. Von dieser Abfahrt führt die Umleitung über die B213 Richtung Wildeshausen und weiter Richtung Delmenhorst. Diese Ausweichstrecke war jedoch schnell komplett überfüllt.

Fahrer werden deshalb gebeten, bereits vorher ab Ahlhorn Richtung Oldenburg zu fahren. Der Rauch des Brandes beeinträchtigt wegen ungünstigem Wind zeitweise auch die Gegenfahrbahn, weshalb die Fahrer Richtung Osnabrück ebenfalls gewarnt werden.