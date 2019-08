Ganderkesee. Der Kurz-Psychothriller "Patrick is outside" des Oldenburger Filmemachers Carsten Woike spielt vor Ganderkeseer Kulissen. "Coming soon" heißt es im Abspann des Trailers, mit dem jetzt in kurzen Sequenzen auf Youtube Neugier auf den ganzen Film geweckt werden soll.

Ganderkesee aus der Vogelperspektive, genauer gesagt die Wohngebiete rund um den Kreisel Urneburger Straße: mit diesen Anflug-Bildern beginnt der Trailer für den Kurz-Psychothriller "Patrick is outside", der jetzt auf Youtube zu entdecken ist. Carsten Woike, Filmemacher aus Oldenburg, macht in kurzen Sequenzen auf seine jüngste Arbeit aufmerksam, mit der er in der im Herbst beginnenden Festival-Saison an Erfolge in den vergangenen Jahren anknüpfen will.

Dreharbeit zur Faschingszeit

Ganderkesee, Fasching um den Ring: Im Februar 2019 nehmen Carsten Woike mit Filmcrew und den von Bühne, Film und Fernsehen bekannten Akteuren Kirsten Warnke, Siemen Ruehaak, Erika Skrotzki, Lucas Confurius und Helge Tramsen das Wohnhaus, vor allem das Wohnzimmer, die Terrasse und den Garten Rainer Langes für Dreharbeiten in Beschlag. Das Ambiente des Hauses in Bookhorn hat den Regisseur im Angebot mehrerer Ganderkeseer Objekte am meisten überzeugt. Und während der Dreharbeiten in Haus und Garten, an anderen Orten in Ganderkesee und andernorts äußerten sich die Gäste auf Zeit begeistert von der Gastfreundschaft des langjährigen zweiten Manns im Ganderkeseer Rathaus und seiner Familie.

Neugier geweckt

Der Trailer auf Youtube ist mit der geheimnisvoll-mystischen Musik "Mephistos Lullaby" von Yair Albeg Wein und Or Kribos unterlegt. Die jetzt schon gezeigten Filmschnipsel zeigen, dass das Filmteam mit den Elementen klassischer Psychothriller zu spielen weiß, perfekt in der Technik. Neugier aufs Ganze ist geweckt, vor allem bei Ganderkeseern, die manchen Drehort wiedererkennen werden.

Festivals das Ziel

"No, we do'nt let him in" heißt es im vorm Abspann des Trailers. Ob es dabei bleibt, wird zum Geheimnis bis zur Präsentation des ganzen Psychothrillers. Woike will mit "Patrick is outside" auf Kurzfilfestivals im kommenden Herbst und Winter an Erfolge in den Vorjahren anknüpfen. 2016 beispielsweise sind seine Arbeiten bei Kurzfilmtagen in Bremen und Edinburg/USA als preiswürdig eingestuft worden.

Filminitiative läuft

Wirtschaftsförderin Christa Linnemann hofft, dass weitere Filmemacher Ganderkesee zum Spielort machen. Sie hat 2013 eine Filmtourismus-Initiative gestartet.