Ganderkesee. Bustour im September: „Karken un Raathüser – fröher un vundaag“. Wo stehen eigentlich die zwölf Kirchen der Gemeinde Ganderkesee?

Die Planungen für die nächste „Plattdeutsche Week“ im November laufen bereits – eine Veranstaltung wird es aber schon am 26. September geben: Die neue Plattdeutschbeauftragte Maike Ahlers lädt zu einer Busrundfahrt mit plattdeutscher Gästeführung ein. Die Leitung während der Busfahrt übernimmt Gerold Sprung.

Plattdeutsche Leitung

Der ehemalige Ganderkeseer Bürgermeister Gerold Sprung hat früher schon Busrundfahrten durch die Gemeinde begleitet. Die Rundfahrten führten durch Teile der Gemeinde, mal durch den Norden und mal durch den Süden. „Unsere Gemeinde hat so viele schöne Sehenswürdigkeiten, die schafft man nicht alle an einem Tag“, berichtet Gerold Sprung. Es hat auch schon Fahrten in die Nachbargemeinde Hude oder in die Bremer Überseestadt gegeben. Als er von der neuen Plattdeutschbeauftragten gefragt wurde, ob er noch eine Idee habe für die „plattdütsche Week“, brachte er die Busrundfahrten mit plattdeutscher Leitung ins Spiel. „Gerold Sprung hat immer was zu erzählen, er kennt so viele Geschichten zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten“, schwärmt Meike Saalfeld von der Gemeinde.

Das ist die jüngste Kirche

Karken un Raathüser – also Kirchen und Rathäuser. Von den fünf ehemaligen Rathäusern stehen heute noch vier. „Dass das alte Rathaus gar nicht als Rathaus gebaut wurde, wissen heute nur noch wenige Bürgerinnen und Bürger“, verrät der ehemalige Bürgermeister. Diese und viele andere Geschichten erfahren Teilnehmer während der Busfahrt. Auch über die Kirchen der Gemeinde hat Sprung viel zu erzählen: „Die älteste Kirche ist wohl jedem in der Gemeinde bekannt aber die jüngste, nämlich die aramäische Kirche im ehemaligen Lokal Westermann kennt nicht jeder.“

Week im November

Da die „plattdütsche Week“ vom 11. bis 15. November stattfindet, wird die Busrundfahrt vorgezogen. „Dat weer de Lüer denn to düster“, schmunzelt Sprung. Die Plattdeutschbeauftragte ergänzt: „Im September ist das Wetter noch freundlicher und es ist länger hell, so haben die Teilnehmer mehr davon.“