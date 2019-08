Wildeshausen. Vorab schien klar: Die Polizei hat in Wildeshausen die Alkoholfahrt eines Ahlhorners beendet. Zeugen bringen in einem Verfahren vor dem Amtsgericht Wildeshausen die Version der Polizei ins Wanken. Wer saß wirklich am Steuer?

Im Vorfeld wirkte der Sachverhalt so eindeutig, dass die Richterin des Amtsgerichts Wildeshausen den Delmenhorster Verteidiger Jens Kniekamp anrief und ihn fragte, ob der Einspruch gegen den Strafbefehl wirklich aufrecht erhalten werden würde, der Prozess also unbedingt stattfinden müsse. Denn am 22. Dezember hatte die Polizei Kniekamps Mandanten, einen 32-Jährigen aus Ahlhorn, in Wildeshausen mit mindestens 2,19 Promille Alkohol im Blut auf dem Fahrersitz eines Pkw mit laufenden Motor angetroffen. Ein klarer Fall von vorsätzlicher Trunkenheit im Straßenverkehr? Keineswegs, sagte der Angeklagte am Montag im Gerichtssaal: Er sei gar nicht gefahren – und wurde mit dieser Aussage gleich von vier weiteren Zeugen unterstützt. Erst ein zweiter Verhandlungstag in knapp drei Wochen kann über Schuld oder Unschuld entscheiden.

Wer saß vorne, wer hinten?

Drei der Zeugen saßen in besagter Nacht mit im Auto. Ihrer übereinstimmenden Darstellung nach saß der Angeklagte hinten, einer der anderen (der einzige, der nichts getrunken hatte) am Steuer. Dieser bog – als er ein vor ihnen fahrendes Polizeiauto erkannte – in eine Einfahrt ein. Er sagte aus, Angst vor den Beamten gehabt zu haben, da er lediglich einen in Deutschland abgelaufenen irakischen Führerschein hätte vorweisen können. In der Einfahrt soll der Angeklagte ausgestiegen sein, um zu pinkeln. Als er wiederkam, hätte sich der Fahrer bereits auf seinen Platz nach hinten gesetzt, der Angeklagte dann automatisch oder aus Versehen auf den Fahrersitz. Sekunden später erschienen auch die von der verdächtigen Fahrweise aufmerksam gewordenen Polizisten.

Fahrverbot und Jobverlust drohen

Erschwerend für den berufstätigen Angeklagten, dem ein sechsmonatiges Fahrverbot und damit ein möglicher Jobverlust droht: Die Polizistin sagte aus, er habe während der Kontrolle zwar vehement bestritten, gefahren zu sein, aber alle drei Mitfahrer hätten ihr verständlich gemacht, er habe doch am Steuer gesessen. Bloß: Alle vier sind Iraker, nur der Angeklagte spricht deutsch. Mit den anderen konnte sie lediglich mit Händen und etwas Englisch kommunizieren.

Glaubhaftes von beiden Seiten

Bei der ersten polizeilichen Vernehmung mit Übersetzer und auch jetzt vor Gericht unterstützten alle Mitfahrer die Version des Angeklagten – auch der angebliche Fahrer mit dem abgelaufenen Führerschein. Sie hätten die Polizistin überhaupt nicht verstanden, niemals den Angeklagten als Fahrer angegeben. Anwalt Kniekamp präsentierte zudem einen weiteren Zeugen, der aussagte, den 32-Jährigen beim Losfahren in Wildeshausen auf dem Rücksitz erkannt zu haben. Das Problem für die Urteilsfindung: Die Polizistin klang in ihrer Aussage mindestens genauso glaubhaft wie die übrigen Zeugen. Daher sollen an einem weiteren Verhandlungstag drei weitere befragt werden: zwei Polizeibeamte und ein Bekannter des Quartetts.