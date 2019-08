Ganderkesee-Bookholzberg. Mit dem Milchviehbetrieb von Volker Steenken und dem Schweinemasthof von Karin Hanken gibt es in Bookholzberg zwei Stationen der "Kiek in't Land"-Radroute in Ganderkesee. Beide setzen unterschiedliche Schwerpunkte, beschäftigen sich aber mit der Landwirtschaft gestern und heute.

