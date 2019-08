Ganderkesee. Wie eine ehemalige Bauzeichnerin Ortsverbundenheit in Ganderkesee, Landkreis Oldenburg, verkauft.

Ganderkesee Seit 1980 gibt es die Jeansscheune in Ganderkesee. Seitdem hat sich viel verändert. Angefangen hat alles auf einer Verkaufsfläche von 40 Quadratmeter. Heute steht Renate Drieling hinter ihrem Tresen im Geschäft an der Rathausstraße. „Ich bin zufrieden und mir macht der Umgang mit meinen Kunden viel Spaß“, freut sich Renate Drieling.

Seit 1980 selbstständig

Als gelernte Bauzeichnerin wagte Renate Drieling 1980 den Sprung in die Selbständigkeit. „Mein Mann hatte Kontakte zur Textilbranche, er kannte sich schon gut aus. Mit der Kindererziehung ließ es sich gut organisieren und so fingen wir damals einfach an.“ Vor elf Jahren zog Renate Drieling mit ihrem Geschäft von der Wittekindstraße an die Rathausstraße. „Angefangen habe ich damals auf 40 Quadratmeter, dann waren es 80 und nun 120 Quadratmeter. So ist es gut“, erzählt Renate Drieling zufrieden. „Früher hat mich das Geschäft mehr Kraft und Energie gekostet. Nach dem Umzug bin ich sehr zufrieden“, berichtet sie. Unterstützt wird sie von drei Angestellten, darunter auch ihre Tochter Annika.

Spaß beim Einkauf

„Mir ist es wichtig, dass meine Kunden hier bedient werden, manche brauchen Hilfestellung, die richtige Jeans zu finden“ sagt Renate Drieling. „Ich bin ein lockerer Mensch, habe oft gute Laune und gehe gern auf Menschen zu. Das passt gut zum Thema Jeans“, lächelt sie. „Meine Kunden sollen Spaß haben beim Einkaufen, keinen Stress. Falls mal was nicht passt, kann ich es bestellen“, erzählt Renate Drieling. Eine Besonderheit sind die Ganderkesee-T-Shirts und Ganderkesee-Sweatshirts. In leuchtenden Farben hängen sie an der Kleiderstange. „Die gibt es nur hier bei uns“, freut sie sich.

Gegen Anonymität

Schade findet Renate Drieling, dass der Bäcker gegenüber geschlossen hat, dadurch wird die Laufkundschaft etwas weniger. „Ich hoffe auf eine schnelle Nachfolge“, berichtet sie. Doch eines liegt ihr am Herzen: „Ich würde mir wünschen, egal in welchem Ort, dass die Menschen wieder mehr auf ihren Ort schauen, weniger anonym im Internet shoppen. Die Ladeninhaber stecken viel Herzblut in ihre Geschäfte. Aber so ist es ja auch mit den Menschen, die Ehrenämter ausführen, und den Vereinen. Ich würde mir daher ganz allgemein wünschen, dass die Menschen wieder mehr aufeinander zugehen“, lächelt Renate Drieling.