Radfahrer stößt 18-Jährige in Wildeshausen um CC-Editor öffnen

In Wildeshausen hat ein Radfahrer eine Fußgängerin umgestoßen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Symbolfoto: Jörn Martens

Wildeshausen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Zwischenfall, der sich am Sonntagabend am Marschweg in Wildeshausen ereignet hat.