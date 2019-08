Ganderkesee. Seit der Vereinsgründung 1976 veranstalten die Mitglieder des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege das Sommerfest.

„Schon erstaunlich, wen man alles nicht kennt“, findet Enno Vosteen, der Vorsitzende des Ortsvereins Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege. Rund 500 Mitglieder hat der Ortsverein, und in jedem Jahr wundert sich Vosteen wieder über die vielen Kinder und einige Erwachsene, die er noch nie gesehen hat. Einige Familien sind im Laufe eines Jahres größer geworden, andere sind neu zugezogen. Um einen guten Kontakt zu den Nachbarn aufzubauen und zu halten, organisieren die Hoyersweger in jedem Jahr ein Sommerfest. Die Familie Coldewey stellt dafür ihre Weide an der Hoyersweger Straße in Schlutter zur Verfügung und viele freiwillige Helfer sorgen für die Unterhaltung der großen und kleinen Besucher. Unter der Woche nutzen die Kinder und Jugendlichen der Umgebung den Platz zum Fußball spielen – am Samstag ist er zur Festwiese geworden.

Parcours für Kinder

Seit der Vereinsgründung 1976 veranstalten die Mitglieder des Ortsvereins das Sommerfest. Für die Kinder haben sie in diesem Jahr einen Parcours mit 13 verschiedenen Stationen organisiert, bei den meisten geht es um Geschicklichkeit. Nägel müssen in einen Balken geschlagen werden, nasse Schwämme sollen auf Frisbee-Scheiben landen, und auch das klassische Dosenwerfen fehlt nicht. Die traditionelle Tombola findet in diesem Jahr allerdings zum letzten Mal statt. „Wir verteilen in diesem Jahr die Reste“, so Enno Vosteen, „rund 400 Artikel geben wir noch aus, danach ist Schluss.“ Im kommenden Jahr wird es keine Tombola mehr geben. Der Grund: Das Organisieren der Spenden ist einfach zu aufwändig und macht den Ehrenamtlichen zu viel Arbeit. Das Sommerfest selbst wird allerdings auch in den kommenden Jahren regelmäßig stattfinden, ist sich Enno Vosteen sicher, denn: „Es ist schon toll, wie viele junge Leute mithelfen und sich an der Organisation beteiligen.“

Brennball-Turnier

Wie im vergangenen Jahr steht auch bei diesem Sommerfest ein Brennball-Turnier an: „Bei unserem letzten Fest mussten wir das Spiel wegen eines Unwetters unterbrechen und mit allen die Zelte festhalten, sonst wären die weggeflogen“, erinnert sich Ennno Vosteen. In diesem Jahr nun passt das Wetter – und die Bewohner der Ortsteile Schlutter, Holzkamp und Hoyerswege konnten ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen.