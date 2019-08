Ganderkesee. Bürgermeisterin Alice Gerken empfing laut einer Mitteilung im Beisein von Rainer Heinken (Personalratsvorsitzender) Karen Becker, Ulrike Birkhof und Sabine Satzger.

Auf 25 beziehungsweise 40 Jahre im öffentlichen Dienst konnten drei Bedienstete der Gemeinde Ganderkesee am Donnerstag im Rathaus zurückblicken. Bürgermeisterin Alice Gerken empfing laut einer Mitteilung im Beisein von Rainer Heinken (Personalratsvorsitzender) Karen Becker, Ulrike Birkhof und Sabine Satzger.

Karen Becker wechselte 1993 von der damaligen Bezirksregierung Weser-Ems zur Gemeinde Ganderkesee, nach mehreren Stationen ist sie seit 2011 Fachdienstleiterin Kindertagesstätten. In diesem Bereich arbeitet seit 2014 auch Ulrike Birkhof, die ihre Laufbahn bei der Gemeinde 1979 begann. Sabine Satzger arbeitet seit 1994 als heilpädagogische Fachkraft in der Kita Schatzinsel in Hoykenkamp. Zuvor war sie für andere Träger als Kinderpflegerin beziehungsweise Heilerziehungspflegerin tätig.

„Wir arbeiten alle sehr gerne für die Gemeinde“, betonten die drei Jubilarinnen unisono.