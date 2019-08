Hude. Die am Donnerstagvormittag in der Gemeinde Hude entdeckte Torpedomine ist in der Nacht zu Freitag gesprengt worden. Der laute Knall war bis nach Oldenburg zu hören. Aufgrund der Evakuierungsmaßnahmen dauerte der Einsatz länger, als zunächst geplant.

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem gefundenen Sprengkörper um eine circa drei Meter lange und 300 Kilogramm schwere Torpedomine. Die Mine wurde vermutlich von deutschen Soldaten auf deren Rückzug eingegraben, um die Straßen zu sprengen, wenn sie von alliierten Kräften benutzt worden wären. Die etwa 500 evakuierten Anwohner konnten nach der Sprengung gegen 1.30 Uhr in ihre Häuser zurückkehren.

Torpedomine bei Bauarbeiten entdeckt – Sprengung erforderlich

Die Bombe wurde am Donnerstagvormittag im Bereich einer Baustelle an der Bremer Straße auf Höhe Heuweg im Ortsteil Wüsting der Gemeinde Hude gefunden. Die Bauarbeiter waren dort mit Bohrungen für eine Gasleitung beschäftigt und stießen dabei auf eine Torpedomine. Umgehend wurden Polizei, Rettungskräfte sowie der Kampfmittelbeiseitigungsdienst in Hannover alarmiert.

Nach eingehender Begutachtung der Bombe entschieden die Experten am Donnerstagnachmittag dann: Die Torpedomine soll in eine nahe gelegene Kiesgrube transportiert, dort auseinander gezogen und anschließend kontrolliert gesprengt werden. Ein Entschärfen war nicht möglich.



500 Menschen von Evakuierung betroffen



Zügig legte die Einsatzleitung die für die Sprengung erforderlichen Evakuierungsmaßnahmen fest. Schon am Vormittag war die Bremer Straße in Hude zwischen Hatter Landstraße und Grenzweg für die Untersuchungen komplett gesperrt worden. Am Nachmittag erklärte der in der Nähe des Einsatzortes anwesende Bürgermeister Holger Lebedinzew dann: "Vor der Sprengung muss der Bereich um den Fundort der Bombe zunächst weiträumig evakuiert werden."

In einem Radius von 1500 Metern mussten zahlreiche Straßen gesperrt und die Häuser geräumt werden. Etwa 500 Menschen aus den Huder Ortsteilen Wüsting, Hemmelsberg und Altmoorhausen waren von der Evakuierung betroffen. Die betroffenen Anwohner konnten, sofern Freunde oder Bekannte sie nicht kurzfristig aufnehmen konnten, in umliegenden Feuerwehrhäusern sowie in den Gaststätte Buchholz und Wüstenlander Hof unterkommen. Begleitet wurde die Maßnahmen von den zahlreich hinzugezogenen Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei.



Evakuierung dauerte länger als geplant



Am frühen Donnerstagabend hatte sich Lebedinzew noch optimistisch gezeigt, die Evakuierung samt Sprengung bis 21 Uhr abschließen zu können: "Wenn alles nach Plan läuft, sollten die Anwohner dann wieder in ihre Häuser zurückkehren können." Dafür appellierte der Bürgermeister an die Bewohner, den Evakuierungsbereich zügig zu verlassen. Das funktionierte zwar weitestgehend problemlos, allerdings mussten noch Rinder, die auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe der Kiesgrube standen, in einen sicheren Bereich gebracht werden. Das meldete die Polizei gegen 21.30 Uhr.

Erst gegen 22.45 Uhr waren die Evakuierungsmaßnahmen laut Polizei abgeschlossen. Danach konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst mit dem Auseinanderziehen der Bombe beginnen. Treib- und Sprengkörper waren um 23 Uhr voneinander getrennt. Um Mitternacht waren Sprengkörper und Bombe verladen und konnten zur Kiesgrube transportiert werden.



Lauter Knall war bis nach Oldenburg zu hören



Dort erfolgte um 1.30 Uhr die Sprengung, die auch weit außerhalb des evakuierten Bereichs bis nach Oldenburg zu hören war. "Wir rechnen aufgrund der Sprengkraft der Bombe mit einer relativ starken Druckwelle", hatte Bürgermeister Lebedinzew schon vor Beginn der Evakuierung gesagt. Im Anschluss an die Sprengung konnten die evakuierten Anwohner schließlich wieder in ihre Häuser zurückkehren. Auch die Straßensperrungen wurden dann aufgehoben.