Torpedomine in Hude gesprengt – Anwohner dürfen in Häuser zurückkehren CC-Editor öffnen

Die am Donnerstagvormittag in der Gemeinde Hude entdeckte Torpedomine ist in der Nacht zu Freitag gesprengt worden. Anschließend konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren. Foto: Christopher Bredow

Hude. Die am Donnerstagvormittag in der Gemeinde Hude entdeckte Torpedomine ist in der Nacht zu Freitag gesprengt worden. Anschließend konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.