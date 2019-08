Hude. Nachdem am Donnerstagvormittag eine Torpedomine an der Bremer Straße in der Nähe von Wüsting in der Gemeinde Hude entdeckt wurde, muss diese nun in einer nahe gelegenen Kiesgrube gesprengt werden. Dort müssen zunächst Anwohner evakuiert werden - und eine Rinderherde.

Gemeinsam mit verschiedenen örtlichen Feuerwehren bereitet der Kampfmittelbeseitigungsdienst derzeit das Auseinanderziehen der am Donnerstagvormittag bei Bauarbeiten in der Gemeinde Hude entdeckten Torpedomine vor. Das erklärte Bürgermeister Holger Lebedinzew am Donnerstagabend: "Vor der Sprengung muss der Bereich um den Fundort der Bombe zunächst weiträumig evakuiert werden."

Etwa 500 Menschen von Evakuierung betroffen



Demnach mussten in einem Radius von 1500 Metern zahlreiche Straßen gesperrt und die Häuser geräumt werden. Etwa 500 Menschen sollen von der Evakuierung betroffen sein. Die Evakuierung der Bevölkerung ist weitestgehend abgeschlossen, meldete die Polizei gegen halb zehn. Die betroffenen Anwohner konnten, sofern Freunde oder Bekannte sie nicht kurzfristig aufnehmen können, in umliegenden Feuerwehrhäusern sowie in den Gaststätte Buchholz und Wüstenlander Hof unterkommen. Für Verpflegung ist gesorgt.

Allerdings müssen noch Rinder in einen sicheren Bereich gebracht werden. Sie stehen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe der Kiesgrube, in der die Sprengung stattfinden soll. Das Wegbringen der Rinder wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ein Teil der Bombe muss gesprengt werden



"Im Anschluss an die Evakuierung wird der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Bombe kontrolliert sprengen", erklärte Lebedinzew. Dafür werde ein Teil der Mine in eine nahe gelegene Kiesgrube transportiert. Nähere Angaben zu der etwa 300 Kilogramm schweren Torpedomine konnte der Bürgermeister noch nicht machen: "Es wird aber mit einer relativ starken Druckwelle gerechnet, die bei der Sprengung erzeugt wird." Aufgrund der hohen Sprengkraft der etwa drei Meter langen Mine rechnet die Polizei auch mit einer sehr lauten Explosion, die auch weit außerhalb des evakuierten Bereich zu hören sein soll.

Die Maßnahmen werden von den beteiligten Feuerwehren aus Hude sowie zahlreicher Notdienste und der Polizei begleitet. Ein Polizeihubschrauber suchte aus der Luft nach Personen im Evakuierungsgebiet.

Evakuierung verlängert



Wie viel Zeit das beschriebene Vorgehen und die damit einhergehende Evakuierung sowie Sperrungen in Anspruch nehmen werden, konnte Lebedinzew am frühen Abend noch nicht genau sagen: "Wir hoffen aber, dass der Einsatz samt Sprengung bis 21 Uhr beendet werden kann." Doch dieser Zeitplan kann nicht eingehalten werden, das war ab 20 Uhr klar. Eine Sprengung ist jetzt frühestens für den späten Abend angedacht.

Die Torpedomine war am Donnerstagvormittag während Bauarbeiten an der Bremer Straße in Höhe des Heuwegs entdeckt worden. Dort befindet sich ein Waldstück zwischen Hemmelsberg und Wüsting. Mitarbeiter der Baufirma arbeiteten dort an einem Kanal und stießen auf die Bombe. Die Bremer Straße wurde zwischen Hatter Landstraße und Grenzweg komplett gesperrt.

