Hude. Nachdem am Vormittag eine Seemine an der Bremer Straße in der Nähe von Wüstung bei Hude entdeckt wurde, soll diese nun in einer nahe gelegenen Kiesgrube gesprengt werden. Dort müssen Anwohner evakuiert werden.

Gemeinsam mit verschiedenen örtlichen Feuerwehren bereitet der Kampfmittelbeseitigungsdienst derzeit das Auseinanderziehen der am Vormittag bei Bauarbeiten in der Gemeinde Hude entdeckten Seemine vor. Das berichtete die Polizei gegen 16.30 Uhr. Anschließend werde der Kampfmittelbeseitigungsdienst einen Teil der Mine in eine nahe gelegene Kiesgrube transportieren und dort kontrolliert sprengen. "Vor dieser Sprengung muss die Bevölkerung in einem Radius von 1500 Metern um die Kiesgrube herum evakuiert werden. Diese Maßnahme werden die beteiligten Feuerwehren begleiten. Zusätzlich wird die Sperrung weiterer Straßen notwendig sein", teilt die Polizei weiter mit. Rund 500 Menschen sollen betroffen sein. Sie können in umliegenden Feuerwehrhäusern unterkommen. Für Verpflegung ist gesorgt.

Noch unklar, wie viel Zeit benötigt wird

Wie viel Zeit das beschriebene Vorgehen und die damit einhergehende Evakuierung sowie Sperrungen in Anspruch nehmen werden, könne derzeit nicht gesagt werden. Es besteht die Höffnung, dass der Einsatz bis 21 Uhr beendet werden kann. Die Mine, es soll sich um einen umfunktionierten Torpedo handeln, war am Vormittag an der Bremer Straße in Höhe des Heuwegs entdeckt worden. Dort befindet sich ein Waldstück zwischen Hemmelsberg und Wüsting. Die Bremer Straße wurde zwischen Hatter Landstraße und Grenzweg komplett gesperrt.

Weitere Informationen folgen.