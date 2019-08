Ganderkesee. Eine gemütliche Kaffeetafel nach einem ereignisreichem Ausflug zeigt das dk-Nostalgiebild.

Ein Tagesausflug zum Rhododendron-Park in Linswege am Mittwoch, 24. Mai 1978, hat hier beim gemütlichen Beisammensitzen geendet. Mit reichlich Kaffee und Kuchen und nebenbei laufender Musik ließen die Teilnehmer es sich gut gehen. Organisiert wurde der Ausflug von der Werbegemeinschaft Ganderkesee, die keine Kosten und Mühen gescheut hat, um den Tag für die Senioren so perfekt wie möglich zu gestalten.

