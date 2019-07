Ganderkesee. So viel Geld zahlt die Gemeinde Ganderkesee bedürftigen Eltern als Unterstützung für die Einschulungskosten.

Die Gemeinde Ganderkesee gewährt den bedürftigen Eltern, deren Kinder nach den Sommerferien 2019 eingeschult werden und die in Ganderkesee wohnhaft sind, auch in diesem Jahr einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 100 Euro zur Einschulung ihres Kindes – das sogenannte „Tornistergeld“. Das teilte Christa Wachtendorf für das Rathaus am Dienstag mit.

Für Einschulungskosten

Eltern, die zum Zeitpunkt der Einschulung ALG II beziehen, können die Leistung den Angaben zufolge formlos bei der Gemeinde Ganderkesee beantragen. Mit dem Zuschuss sollen Einschulungskosten, die durch die Anschaffung von Schulmaterialien wie Tornister, Schultüte, Schreibutensilien und mehr entstehen, abgedeckt werden. Das „Tornistergeld“ wird neben Leistungsempfängern nach dem SGB II auch an Leistungsempfänger nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgezahlt.

Ansprechpartnerin für die Auszahlung ist Christa Wachtendorf. Sie erteilt auch gerne weitere Auskünfte und Informationen über diese Zuschussmöglichkeit. Kontaktdaten: Telefon (04222)44522, E-Mail: c.wachtendorf@ganderkesee.de