Ganderkesee. Viel Spaß beim Grillfest des Ganderkeseer Schwimmvereins hatten die Teilnehmer am 22. Juni 1975.

Bei einem vom Ganderkeseer Schwimmverein organisierten Sonntagsausflug am 22. Juni 1975 haben alle Teilnehmer ihren Hunger beim gemeinsamen Würstchengrillen gestillt. Vorher wurde bei bestem Wetter eine Fahrradtour Richtung Ortsteil Immer gemacht, so dass der Appetit dementsprechend bei allen groß war. Teilgenommen an diesem Spaß haben rund 120 Kinder und dreißig Erwachsene.

