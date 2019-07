Landkreis Oldenburg. Bei der Entsorgung von Altholz gibt es im Landkreis Oldenburg Vieles zu beachten. Die Kreisverwaltung erklärt, welche Hölzer die Wertstoffhöfe nicht annehmen können.

Die Mitarbeiter der Wertstoffhöfe im Landkreis Oldenburg müssen inzwischen ganz genau hinschauen, wenn es um die Entsorgung von Altholz geht. Denn schon lange können die Entsorger nicht mehr einfach jede Holzart annehmen, sondern müssen zuvor prüfen, worum es sich handelt. Genau danach richtet sich dann auch der Preis, den Verbraucher aus dem Landkreis an den Wertstoffhöfen für die Entsorgung ihres Altholzes bezahlen müssen.

Altholz wird in Kategorien eingeordnet

"Die Entsorgung zu einem akzeptablen Preis ist nur möglich, wenn bereits an der Anfallstelle und auf dem Wertstoffhof schadstoffhaltiges Holz aussortiert wird", erklärt die Kreisverwaltung dazu. Gemeinsam mit dem Entsorgungsdienstleister Remondis wurden daher kürzlich die Mitarbeiter der Wertstoffhöfe für dieses Thema sensibilisiert. Bei der Annahme von Altholz müssen sie auf die vier unterschiedlichen Altholzkategorien achten, die die Altholzverordnung des Landkreises vorschreibt. Diese werden dort mit den römischen Zahlen I bis IV bezeichnet. (Lesen Sie hier: Zahl der illegalen Müllablagerungen im Landkreis Oldenburg steigt weiter an.)

Altholzentsorgung ab 52 Euro

Zugelassen sind auf den Wertstoffhöfen laut Mitteilung der Kreisverwaltung die Kategorien A I bis III: Sie eint, dass das Holz nicht mit einem Schutzmittel beschichtet ist. Darunter fällt naturbelassenes Altholz wie Paletten, Obstkisten und Vollholz-Möbel. Verleimtes, gestrichenes und beschichtetes Altholz kann ebenfalls angenommen werden. Dazu zählen unter anderem Möbel, Arbeitsplatten sowie Innentüren. Für Verbraucher kostet die Entsorgung von Altholz aus den ersten drei Kategorien an den Wertstoffhöfen 52 Euro.

Zahlreiche Hölzer können nicht angenommen werden

Altholz der Kategorie A IV, das mit Holzschutzmittel behandelt wurde, kann auf den Wertstoffhöfen hingegen nicht angenommen werden. Und darunter fallen mehr Sortimente als man zunächst denkt, wie die Kreisverwaltung erklärt.

Folgende Holzarten können die Wertstoffhöfe im Landkreis Oldenburg nicht annehmen:

Bahnschwellen

Leitungsmasten

Fensterrahmen

Außentüren

Imprägnierte Gartenmöbel

Kesseldruckimprägnierte Hölzer aus dem Garten- und Landschaftsbau

Sonstige Hölzer aus dem Außenbereich

Brandholz

Hölzer aus der Dachkonstruktion

Dämm- und Schallschutzplatten

Diese Hölzer werden als "gefährlicher Abfall" eingestuft, wodurch die Anforderungen an die Entsorgung deutlich höher ausfallen. "Als Verwertungsweg kommt nur eine Verbrennung in einer dafür zugelassenen Anlage in Betracht und der Transport solcher Abfälle ist mit einem aufwendigen Nachweisverfahren belegt", so die Kreisverwaltung. (Lesen Sie hier: Langer Weg mit Tonnen und gelben Säcken für Senioren und Kranke.)

Entsorgung nur in Neerstedt möglich

Ein Gemisch aus verschiedenen Kategorien werde dabei immer nach der höchsten Kategorie eingestuft: "Die nachträgliche Sortierung eines Gemisches ist nicht wirtschaftlich darstellbar und würde die Gebühr für die Altholzannahme sehr deutlich anheben." Bei der Aufstellung eines weiteren Containers für das Holz dieser Kategorie würden Fehlwürfe ohne Aufstockung des Personals nicht zu verhindern sein. Zudem spiele hierbei die Genehmigung für den Betrieb der Wertstoffhöfe eine Rolle.

Aus diesen Gründen kann Holz der Kategorie A IV laut der Kreisverwaltung nur auf der Müllumschlagstation in Neerstedt entsorgt werden. Für Kleinmengen bis zu einem Kubikmeter gilt dabei eine gestaffelte Abrechnung von bis zu 20 Euro. Ist die zu entsorgende Menge größer, so findet eine Verwiegung zu 180 Euro pro Gewichtstonne statt. Verbraucher, die mit Holzschutzmittel behandeltes Altholz entsorgen wollen, sollten daher direkt nach Neerstedt fahren, um dieses dort abzugeben.

Zur Sache Weitere Informationen zur Altholzentsorgung können im Internet unter www.oldenburg-kreis.de im Abschitt "Privathaushalte" abgerufen werden.