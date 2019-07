Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr in Neerstedt ist bei einem Feldbrand derart beschädigt worden, dass es nicht mehr Einsatzbereit war. Foto: Nonstopnews

Dötlingen. Auf einem Feld in Dötlingen standen am Sonntag rund 2,5 Hektar in Brand. Das Feuer ist in einer Strohballenpresse entstanden.