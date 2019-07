Dötlingen. Die Reihe Gartenkultur-Musikfestival kommt diesen Sommer nach Ostrittrum. Dort will die Oldenburger Band Ohrensessel unter anderem handgemachte Musik vor historischer Hofkulisse bieten.

Das Gartenkultur-Musikfestival stattet in diesem Jahr einen Besuch in der Dötlinger Ortschaft Ostrittrum ab. Genauer gesagt auf den Hof Schweers. Am Sonntag, 11. August, sollen den Zuhörerinnen und Zuhörern vor allem die Vorzüge der handgemachten Musik unterbreitet werden. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.

Jazz-, Pop- und Singer-Songwriter-Musik

An dem Sonntag sind dann die vier Musiker von Ohrensessel zu Gast, die bei dem Sommerkonzert unter dem Titel „Ohrensessel XL unplugged & handmade“ auftreten. Die Oldenburger Musiker überzeugen mit ihrer Spanne zwischen Jazz-, Pop- und Singer-Songwriter-Musik, schreiben die Veranstalter vorab. „Es geht um ,echte‘ Musik, handgemacht aus der kleinen, eingespielten Song-Manufaktur. Die vier Musiker haben viele Ideen und Musik im Blut und begeistern durch ihre gesangliche Fähigkeiten“, heißt es in der Ankündigung vorab.

Band kurzerhand aufgestockt

Ohrensessel, das sind im Grundgerüst Stefan Decker (Gitarre, Gesang) und Marc Steenken (Piano, Gesang) – für das Gartenmusikfestival treten sie allerdings als Ohrensessel XL auf und haben sich ihre langjährigen Kollegen Lutz Fischer (Saxophon, Querflöte, Gesang) und Peter Bussmeier (Schlagzeug) mit ins Boot geholt. Decker und Steenken sind als Musiker seit etlichen Jahren gemeinsam in einer über Norddeutschland hinaus bekannten und erfolgreichen Show- und Unterhaltungsband unterwegs, so die Veranstalter. Irgendwann wurde die Idee geboren, „in Bezug auf Technik und Ausstattung einmal einen Schritt zurückzugehen“. „Back to the roots“, wie es so schön heißt, zurück zu den Wurzeln. Für Ohrensessel heißt das, sich nicht mehr hinter technischen Rafinessen zu verstecken, sondern am Instrument und mit verschiedenen Stilrichtungen zu überzeugen. Mit dieser Ausrichtung sehen sich Decker und Steenken darum als „wohltuender Happen für die Ohren“ – und was könnte für Musikfans also bequemer sein, als ein Ohrensessel?

Auftritt der Band wird untermalt durch die Örtlichkeit des Hof Schweers. Von altem Baumbestand umgeben, liegt der Hof Schweers im idyllischen Dorf Ostrittrum. Die Weitläufigkeit des Geländes sowie die gemütlichen Plätze im Garten, auf dem Hof zwischen den historischen Gebäuden oder unter der imposanten Linde sollen dabei ein besonderes Ambiente schaffen, heißt es im Programm des Gartenkultur-Musikfestivals.



15.000 Besucher jährlich

Die Idee des Festivals ist es, Musik an ganz besonderen Orten im Grünen anzubieten. Auf diese Weise soll auch die regionale Identität der Region Bremen-Oldenburg gestärkt und die Vernetzung unter den Kommunen gefördert werden. Die Festivalreihe hat in den vergangenen Jahren seit 2003 wesentlich zur Bereicherung der regionalen Kulturszene beigetragen, heißt in der Ankündigung. Die Zahl der Veranstaltungen wuchs von anfänglich 20 an neun Orten auf mehr als 40 Konzerte in über 20 Städten und Gemeinden. Jährlich werden mittlerweile rund 15 000 Besucher angezogen. Das gesamte Programm ist um Internet unter www.gartenkultur-musikfestival.de abrufbar.

Zum Konzert Das Konzert findet statt am Sonntag, 11. August, 18 Uhr, auf dem Hof Schweers, Rittrumerstraße 6. Karten kosten 12 Euro (ermäßigt 8 Euro) und sind beim dk in Delmenhorst, Lange Straße 122, oder unter www.nordwest-ticket.de erhältlich.