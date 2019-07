Ganderkesee. Das Insekten-Projekt Bienenglück in Ganderkesee entwickelt sich gut. Das gab es am Freitag bei der ersten Führung durch das Gelände zu sehen.

Wer die ganze Vielfalt der Insekten einmal „live“ erleben möchte, sollte unbedingt die neu angelegte große Blühfläche zwischen den Bürsteler Fuhren und der Dummbäke anschauen. Wo zuvor reines Ackerland war, bewirtschaftet vom Hof Osterloh, entfaltet sich jetzt ein Paradies für alles, was summt und brummt. Wie gut sich das in diesem Jahr angeschobene Projekt Bienenglück schon entwickelt hat, davon konnten sich gestern Nachmittag Mitglieder des Rotary Club Ganderkesee und des Inner Wheel Club Wildeshausen überzeugen. Landschaftsökologe Dr. Klaus Handke, zusammen mit Landwirt Onno Osterloh und Imker Franz Winzinger Initiator des ambitionierten Insektenschutzprojekts, unternahm mit dieser Gruppe die erste Führung durch das bunte Blütenmeer.

Weitere Führungen geplant

Das soll nach den Vorstellungen der Macher des Projekts nur der Auftakt für viele weitere Führungen und Aktionen gewesen sein, mit denen die Öffentlichkeit gezielt angesprochen werden soll. Vor allem Schüler sollen für die Bedrohung der Insektenwelt sensibilisiert werden und erfahren, wie deren Lebensraum.

Handke wusste der Gruppe während der kleinen Exkursion beinahe auf jedem Schritt und Tritt eine Insektenart zu zeigen, die hier schon kurz nach dem Erblühen der mit viel Aufwand gesäten Pflanzen heimisch geworden ist. Etwa die Heidelibelle, die vor allem in den Abendstunden zu Dutzenden zu entdecken sei. Geradezu ein Eldorado für Hummeln sei das Bienenglück zudem, erläuterte Handke. Auch wenn sie wegen des auffrischenden Windes gestern Nachmittag nicht so präsent waren, Tausende Hummeln haben dort einen neuen Lebensraum gefunden, versicherte Handke.

Bienenglück auf Sponsoren angewiesen

Und dann machte der Experte während der Führung noch eine besondere Entdeckung: Mit einem Kescher fing er einen Postillon ein, einen gelb leuchtenden Wanderfalter aus dem Mittelmeeraum, den er bisher noch nie in Ganderkesee gesehen habe.

Einen riesigen „Versuchsgarten“ nannte Handke die Fläche, er erwartet sich schon im ersten Jahr wichtige Erkenntnisse für die weitere Umsetzung des mindestens auf fünf Jahre angelegten Projekts: „Wir probieren aus, welche Pflanzenarten sich in den Mischungen durchsetzen.“ Handke und seine Mitstreiter sind dabei weiterhin auf die Unterstützung durch Sponsoren angewiesen, mit deren Hilfe das Bienenglück finanziert werden kann. Einen willkommenen Beitrag leistete jetzt der Rotary Club Ganderkesee, der mit den Einnahmen aus Charity-Dinnern 1000 Euro für das Projekt zur Verfügung gestellt hat.