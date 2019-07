Hoher Sachschaden bei Unfall in Ganderkesee CC-Editor öffnen

Bei einem Unfall in Ganderkesee sind am Donnerstag drei Autos aufeinander geschoben worden. Symbolfoto: dpa

Ganderkesee. Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos ist am Donnerstagnachmittag in Ganderkesee Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. Personen kamen nicht zu Schaden.