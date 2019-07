Schwerer Unfall mit Rettungswagen auf Einsatzfahrt in Ganderkesee CC-Editor öffnen

Ein Autofahrer aus Delmenhorst hat am Donnerstag einen Rettungswagen auf Einsatzfahrt in Ganderkesee übersehen und ist mit ihm kollidiert. Es entstand hoher Sachschaden. Symbolfoto: dpa

Ganderkesee. An der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt gekommen. Drei Personen wurden verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.