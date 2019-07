Landkreis Oldenburg. Bei drei Flächenbränden im Landkreis Oldenburg sind mehrere Hektar Getreidefelder vernichtet worden. In Großenkneten brannten auch eine Rundballenpresse und 30 Strohballen.

Gleich zwei Mal mussten die Feuerwehren laut Polizei im Bereich Kirchseelte am Donnerstag ausrücken. Um 12.40 Uhr gerieten während der Feldarbeiten an der Bürsteler Straße Heuballen in einer Presse in Brand. Das Feuer griff von dort auf die Freifläche über. Hier konnten die Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchseelte und Heiligenrode, die mit 13 Feuerwehrkräften vor Ort waren, das Feuer schnell löschen.

57 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Deutlich größer waren die Löscharbeiten beim zweiten Feuer: Um 15.40 Uhr kam es während der Mäharbeiten auf einem Feld am Moorweg zu einem Funkenflug am Mähdrescher, wodurch das Feld in Brand geriet. Die Freiwilligen Feuerwehren Kirch-und Klosterseelte, Harpstedt und Dimhausen, die mit elf Fahrzeugen und 57 Feuerwehrkräften vor Ort waren, konnten das Feuer löschen. Es wurden rund 4,5 Hektar Feldfläche in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe an beiden Brandorten ist derzeit noch nicht bekannt.

Rundballenpresse fängt Feuer

Hohen Sachschaden gab es bei Brand in Großenkneten. Hier geriet am Donnerstag gegen 15.55 Uhr geriet eine Rundballenpresse während des Pressens auf einer Ackerfläche an der Wildeshauser Straße aus ungeklärter Ursache in Brand.





Dadurch verbrannten anschließend 30 Rundballen, 1,5 Hektar Stroh und rund zwei Hektar Getreidefläche. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ahlhorn und Sage, die mit neun Fahrzeugen und 45 Feuerwehrkräften vor Ort waren, löschten das Feuer. Ein Übergreifen auf den naheliegenden Wald konnte verhindert werden. Der Schaden an der Presse und den Ballen wird auf mind. 50.000 Euro geschätzt.