Ganderkesee. Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ganderkesee ist die Ursache geklärt. Die Polizei geht davon aus, dass eine Zigarette das Feuer auslöste.

Am Samstagnachmittag war in einem Mehrfamilienhaus an der Lindenstraße in Ganderkesee ein Feuer ausgebrochen, dessen Ursache bislang ungeklärt war. Der Feuerwehr war am Samstag gegen 13.25 Uhr zunächst nur ein Kleinbrand auf dem Balkon des Hauses gemeldet worden. Als ein Rettungswagen als erstes Einsatzfahrzeug am Brandort angekommen war, hatten die Flammen aber bereits auf das Dach des Gebäudes übergegriffen.

Brandursache geklärt

Nachdem ein Brandsachverständiger am Mittwoch den Brandort begangen hatte, konnte die Polizei nun die Grund für das Feuer benennen. Bei der Begehung konnte ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Vielmehr soll der Brand von einer auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses unsachgemäß entsorgten Zigarette ausgegangen sein.

Vierparteienhaus unbewohnbar

Seit dem Brand ist das Vierparteienhaus unbewohnbar. Auch die dort ansässige Kinderkrippe "Sonnenblume" kann bis auf Weiteres nicht für die Betreuung der Kinder genutzt werden. (Lesen Sie hier: Junge Familie sucht Wohnung nach Brand in Ganderkesee.)