Hatten. Am 3. August findet das "TabulaRaaza"-Festival in der Gemeinde Hatten an der Oldenburger Stadtgrenze statt.

Das gibt es wohl sonst nur in Wacken, wo die Feuerwehrkapelle das Heavy-Metal-Festival einläutet, und jetzt auch in Hatten: Zum Start von „TabulaRaaza“ am Samstag, 3. August, auf dem Freigelände an der Bümmersteder Straße 119 in Wiemerslande an der Oldenburger Stadtgrenze wird ein Konzert mit der „Kleinen Hatter Blasmusik“ veranstaltet. Danach folgen unter anderem Motorjesus, Haddaway, Rednex, Neelix und Moonbootica. Ab 11 Uhr wird geblasen, ab 12 Uhr gerockt. Gegen Mitternacht soll das Festival zu Ende sein.

57 Acts und DJs

Veranstalter Jan Meiners, bekannt auch als musikalischer Part des Duos Housedestroyer, das ebenfalls mit dabei ist, rechnet mit rund 20 000 Besuchern. „Das komplette Line-Up besteht aus 57 namhaften Acts und DJs“, wirbt der Veranstalter für das erste Festival dieser Art in Hatten, bei dem auch ein Weltstar wie Paul van Dyk mit von der Partie ist. Der deutsche Musikproduzent und Hörfunkmoderator gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten DJs der Welt. Seine Musik ordnet van Dyk der „elektronischen Tanzmusik“ zu.

Insgesamt sieben Bühnen

Festivalchef Meiners lässt für seine Veranstaltung insgesamt sieben Bühnen aufbauen – eine für die Hatter Musiker und sechs für die anderen nationalen und internationalen Gäste: die „Electronic Stage“ mit van Dyk, Tocadisco und Marcel Demand zum Beispiel, die „Urban Stage“, unter anderem mit Kool Savas, Chefket und Afrob, und die „Rock Stage“ mit Gruppen wie Ze Gran Zeft, Bitume und State of Evidence. Außerdem sind Township Rebellion, Ante Perry, Neal Porter und andere auf der „Tech Stage“ zu sehen und zu hören. Und es gibt die „90er Stage“, beispielsweise mit Captain Jack, Twenty 4 Seven und DJ Paddy, sowie „Garden of Goa“ mit Klopfgeister, Fabio Fusco und Audiomatic.

Oldenburger Bungee-Event

Außerdem findet auf dem „TabulaRaaza“ das Oldenburger Bungee-Event statt, das in diesem Jahr vom Pferdemarkt nach Wiemerslande umzieht. Auf einem großen Bubble-Soccer-Spielfeld kann ordentlich gekickt werden. Und es gibt laut Jan Meiners reichlich zu essen und zu trinken: „Viele Bars sind über das gesamte Areal verteilt.“

Keine Tageskasse vorgesehen

Karten gibt es nur im Vorverkauf. Sie kosten 44,90 Euro. Eine Tageskasse wird es nach Angaben des Veranstalters am Festivaltag nicht geben. Nähere Informationen gibt es online unter https://tabularaaza.de.