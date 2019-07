Wildeshausen. Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es auf der Linie der Regionalbahn RB 58 (Osnabrück - Bremen) von Freitag, 26. Juli, bis Montag, 5. August, zwischen Neuenkirchen und Wildeshausen zu Zugausfällen.

Die Nordwestbahn richtet einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ein, wie das Verkehrsunternehmen am Dienstag mitteilte.

Wartezeit bis zu 47 Minuten

Der Schienenersatzverkehr ist in zwei Abschnitte aufgeteilt: Zwischen Wildeshausen und Lohne sowie zwischen Vechta und Neuenkirchen verkehren den Angaben zufolge jeweils eigene Ersatzbusse. Je nach Reiseziel auf der Linie der RB 58 ist gegebenenfalls ein Umstieg in Lohne beziehungsweise in Vechta erforderlich. Bei den Umstiegen kommt es zu einer Wartezeit von 47 Minuten und somit zu einer weiteren Fahrzeitverlängerung.

Die Nordwestbahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806 600 161 (20 Cent/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf) zu melden.

Der Ersatzfahrplan ist in den Zügen, in den Kundencentern sowie auf der Homepage der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar.