Ganderkesee. dk-Autorin und Regisseurin Martina Brünjes aus Ganderkesee leitet Nachwuchsabteilung des „Theaters am Meer“ in Wilhelmshaven

Das „Theater am Meer“ in Wilhelmshaven stärkt mit Unterstützung aus Ganderkesee die Nachwuchsarbeit für kommende Spielzeiten: Nachdem in der letzten Spielzeit eine Erwachsenengruppe fit für die Bühne gemacht wurde, deren Teilnehmer alle in der kommenden Spielzeit ihren ersten Bühneneinsatz bekommen, startet nach einjähriger Pause nun die Theaterschule für Kinder und Jugendliche des „Theaters am Meer“ im September wieder durch.

Versierte Kursleiterin

Nach einer einjährigen Auszeit sei es der Niederdeutschen Bühne Wilhelmshaven nun gelungen, mit Martina Brünjes aus Ganderkesee „eine sehr versierte Kursleiterin für die wichtige Nachwuchsarbeit in unserer Theaterschule zu gewinnen“, heißt es in einer Mitteilung. Sie sei im Bühnenbund keine Unbekannte. So leite sie bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich die Theaterschule des Niederdeutschen Theaters in Delmenhorst. „Dabei ist sie als Regisseurin und Autorin eigener Stücke durch ihr Engagement und ihre Art des Umgangs mit den Jugendlichen sehr positiv aufgefallen“, loben Claudia Ducci, stellvertretende Bühnenleiterin, und Arnold Preuß, der Leiter des Theaters am Meer, die neue Kursleiterin.

Jungs und Deerns

„Sie hat mit den ‚Jungs un Deerns‘, ihrer Jugendgruppe am Theater Delmenhorst, bereits herausragende Inszenierungen gezeigt, da mussten wir zugreifen, als sich die Möglichkeit einer zusätzlichen Verpflichtung an unser Theater bot“, erklärten Ducci und Preuß unisono. Brünjes ist neben ihrer Tätigkeit für das niederdeutsche Schauspiel unter anderem auch Autorin in unserer samstäglichen dk-Rubrik „Plattdeutsches Eck“