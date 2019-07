Ganderkesee. Die Fahrradtour mit „literarischen Pausen“ findet laut einer Mitteilung am Donnerstag, 25. Juli, in der Zeit von 14 Uhr bis gegen 18 Uhr statt.

Die Gemeindebücherei Ganderkesee lädt zusammen mit den ehrenamtlichen Vorlesenden der „Lesekiste“ zur „LiteRadTour“ in Ganderkesee ein. Die Fahrradtour mit „literarischen Pausen“ findet laut einer Mitteilung am Donnerstag, 25. Juli, in der Zeit von 14 Uhr bis gegen 18 Uhr statt. Es ist bereits der fünfte Ausflug dieser Art.

Lesen und Bewegung

Büchereileiterin Sigrid Kautzsch: „Lesen und Bewegung – beides hilft uns, geistig und körperlich aktiv und fit zu bleiben, beides macht Spaß und zusätzlich wird die Landschaft mit den Augen und den Ohren erkundet. Während der Tour gibt es kurze und längere Fahrtpausen, in denen sich die Teilnehmenden an modernen Gedichten, Liedern und Geschichten erfreuen. Auch plattdeutsche Texte werden nicht fehlen.“

Start an Bücherei

Start und Ziel ist die Gemeindebücherei Ganderkesee, Habbrügger Weg 2, Dauer: etwa 4 Stunden, Zu fahrende Kilometer: rund 20 mit kleinen und einer größeren Picknick-Pause (Picknick bitte selber mitbringen). Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt das Team der Gemeindebücherei noch heute, 24. Juli, unter Telefon (0 42 22) 9 31 424 oder per E-Mail: gemeindebuecherei@ganderkesee.de entgegen.

Leiterin informiert

Weitere Informationen gibt die Leiterin der Gemeindebücherei, Sigrid Kautzsch, unter Telefon (0 42 22)9 31 424.