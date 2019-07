Ganderkesee. Astrid Knipping ist Chefin des Dänischen Showrooms im Ganderkeseer Ortskern.

Astrid Knipping ist recht extravagant gekleidet. Auf den Bügeln in ihrem Geschäft hängen Röcke, Shirts und Jacken in pastelligen, ruhigen Farben. Die türkise Mode vorne links, Beerentöne in Rotnuancen hinten rechts. Die Chefin des Dänischen Showrooms allerdings trägt ein wild gemustertes Kleid, das sich von der eigentlichen Stilrichtung ihres Ladens auffällig abhebt. „Ich liebe Kleider“, so die Delmenhorsterin. „Und ich mag feminine Mode. Das Sportliche gefällt mir persönlich nicht so gut.“ Das bunte Kleid sei eine Ausnahme, so Knipping, denn eigentlich ist sie mit auffälligen Farben vorsichtig. Die lassen sich im Zweifel schlecht mit anderen Kleidungsstücken kombinieren. Mode muss eben nicht nur schön, sondern auch praktisch sein.

Serie Es gibt sie noch, die inhabergeführten Geschäfte im Ortskern. Vor welchen Herausforderungen stehen die Ladenbesitzer? Wo drückt der Schuh? Das dk spricht in einer losen Serie mit Delmenhorster und Ganderkeseer Kaufleuten.





Vor elf Jahren ist die 61-Jährige in das kleine Geschäft an der Rathausstraße im Ganderkeseer Ortskern gezogen und verkauft hier Mode von dänischen und mittlerweile auch deutschen Herstellern. Die Sachen bestehen zumeist aus Baumwolle und sind nachhaltig produziert. „Wir wollen Kleidung anbieten, die eine lange Zeit Freude macht, immer neu kombiniert werden kann und damit auch nachhaltig ist“, betont Astrid Knipping. Dänische Mode und den nordischen Lebensstil hat sie schon immer schön gefunden. Ihre Cousine lebt in Kopenhagen, bei Besuchen dort ließ sich die Mutter dreier Kinder inspirieren.

Geschäfte in Delmenhorst und Ganderkesee

„Ich finde die dänische Mode sehr tragbar und individuell“, sagt Knipping, die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau ist. Vor 16 Jahren begann sie auf ihrem Grundstück in Hasbergen, ihre Leidenschaft für nordische Bekleidung auszuleben – in einem kleinen dänischen Holzhaus. Zusammen mit ihrer Tochter Ann-Luisa verkaufte sie die ersten skandinavischen Kleidungsstücke. „Irgendwann fühlten wir uns zu Hause aber sehr eingeschränkt, weil immer Kunden kamen“, erinnert sich die Hasbergerin. Also eröffnete sie kurzerhand zwei Läden in Delmenhorst und in Ganderkesee. Das Geschäft an der Delmenhorster Cramerstraße ist inzwischen geschlossen, an der Rathausstraße bedient Astrid Knipping vor allem Kundinnen, die den Dänischen Showroom gezielt ansteuern. „Wir würden uns hier sicher alle über mehr Laufkundschaft freuen“, so die Unternehmerin. Die Lage ihres kleinen Ladens findet sie allerdings optimal: schräg gegenüber vom Eiscafé. „Da können die Leute erst sitzen und gucken, was bei mir im Schaufenster hängt, und anschließend kommen sie dann oft noch in das Geschäft“, hat die Inhaberin beobachtet.





Beliebt ist auch das „Freundinnen Shopping“: Bei Sekt und Fingerfood können kleine Gruppen in aller Ruhe nach Ladenschluss gemeinsam stöbern. Knipping hatte auch schon einen Junggesellinnenabschied bei sich zu Gast – inklusive Styling-Beratung.

Anzeige Anzeige

Mode nicht nur für junge Frauen

Mit einem Vorurteil möchte Astrid Knipping gern aufräumen: dass dänische Mode nur junge Frauen tragen können, weil sie so verspielt und mädchenhaft ist. „Stimmt nicht mehr“, so die Inhaberin entschieden. „Vor einigen Jahren waren tatsächlich Unterröcke, Volants und Spitzenbesatz sehr verbreitet, aber heute ist dänische Mode recht schlicht.“ Die meisten ihrer Kundinnen sind älter – und daher auch interessiert an qualitativ hochwertiger Mode, so die 61-Jährige. Sie möchte demnächst noch einige sportivere Labels in ihr Sortiment aufnehmen – die aber auf jeden Fall auch schick sein müssen. Und eines ist für sie das Wichtigste: „Man muss sich wohlfühlen.“