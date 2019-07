Grüppenbühren. Große Freude im Hause Jüchter: Beim Schützenfest in Grüppenbühren sind gleich drei Titel an die Männer der Familie gegangen. Holger Jüchter, der neue König der Grüppenbührener Schützen, konnte sein Glück kaum fassen.

Ein Schützenfest ist nicht nur eine sportliche, sondern mitunter auch eine konditionelle Herausforderung. Das gilt für die Grüppenbührener Schützen, aber auch für den Wirt der Gaststätte "Zur Linde", Olaf Sievers. Am vergangenen Wochenende endete die Schützenfest-Fete im Festzelt vor seiner Tür erst um sechs Uhr am Sonntagmorgen. "Als wir uns um elf Uhr zum Umzug getroffen haben, war das Zelt aber wieder perfekt aufgeräumt", so Volker Bleydorn, der Vorsitzende des Schützenvereins Grüppenbühren. Für den Wirt war die Nacht folglich komplett ausgefallen. Dafür freute er sich ebenso wie die Vereinsmitglieder über viele Besucher und bestes Wetter. Die Regenschauer am Samstag taten der guten Stimmung dabei keinen Abbruch.

Grüppenbührener Schützen haben neues Königshaus

Bei den Grüppenbührenern wurde aber nicht nur gefeiert, sondern auch geschossen – und nun haben sie ein neues Königshaus, das bis zum kommenden Jahr regiert. Die beiden neuen Vogelkönige heißen Christof Hellmuth, der bei den Schülern angetreten ist, und Joula Block, die im Jugendbereich geschossen hat. Neuer Kinderkönig wurde Thore Busch, dem Bosse Haren als Adjutant zur Seite steht. Mara Denker ist neue Schülerkönigin, ihre Adjutanten sind Luna Thöle und Christof Hellmuth. Die Jugendkönigin heißt Sara Alfs, die Adjutanten sind Kevin Kossen und Mareike Alfs. (Lesen Sie hier: Schützenumzug beim SV Grüppenbühren startet nach Party mit Almklausi.)

Bei den Junioren wurde Franziska Hische zweite Adjutantin. Der erste Adjutant heißt Carsten Jüchter, der seinem Bruder Torsten wegen einer Sperre den Königstitel überlassen musste. Über den Titel der Alterskönigin freute sich Elke Behrens, ihr stehen Ingo Hammle und Karsten Schwarting zur Seite.

Sylvia Block wird Damenkönigin – Holger Jüchter neuer Schützenkönig

Bei den Damen schoss Sylvia Block die höchste Ringzahl und ist damit neue Königin. Die neue Vizekönigin heißt Ilka Schnier, die Adjutantinnen sind Daniela Kossen und Corinna Busch. Die größte Überraschung verkündete der Vereinsvorsitzende Bleydorn aber erst zum Abschluss der Proklamation: Der neue Schützenkönig in Grüppenbühren ist Holger Jüchter. Der konnte sein Glück kaum fassen, und nicht nur seine ebenfalls erfolgreichen Söhne freuten sich mit ihm. "Der Papa hat es euch doch noch gezeigt", scherzte Vereinschef Bleydorn, während er die Königskette übergab. Vizekönig ist in dieser Saison Oliver Luitjens, als Adjutanten stehen Bernd Drücker und Felix Laukant bereit.

Ehrungen für langjährige Mitglieder des Grüppenbührener Schützenvereins

Neben dem neuen Königshaus ehrte der Schützenverein Grüppenbühren auch langjährige Mitglieder. Seit 25 Jahren sind Henning Block, Kim Haren, Hergen Schwarting, Frank Strudthoff und Tim Warrelmann aktiv. Vor 40 Jahren kamen Sylvia Block und Bernd Drücker zu den Schützen. Bernd Kossen, Oliver Luitjens und Volker Bleydorn erhielten für ihren ehrenamtlichen Einsatz die Silberne Ehrennadel des Ganderkeseer Schützenbundes.