Bewaffneter Überfall auf Kiosk in Schierbrok

Unter vorgehaltener Waffe haben zwei Unbekannte einen Kiosk an der Nutzhorner Landstraße in Schierbrok überfallen. Symbolfoto: imago / Agentur 54 Grad

Schierbrok. Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend unter vorgehaltener Waffe einen Kiosk an der Nutzhorner Straße in Schierbrok ausgeraubt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.