Hude. Zum zweiten schweren Verkehrsunfall in nur zwölf Stunden in Hude-Wüsting ist die Feuerwehr am Sonntag gegen 7.40 Uhr gerufen worden. Ein 34-jähriger Autofahrer war mit mehreren Bäumen kollidiert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

