300.000 Euro Schaden sind laut Polizei bei dem Feuer in Ganderkesee entstanden. Foto: Günther Richter

Ganderkesee. Bei einem Dachstuhlbrand an der Lindenstraße in Ganderkesee ist am Samstagnachmittag ein Wohnhaus unbewohnbar geworden. Auch die Kinderkrippe "Sonnenblume" war vom Brand betroffen. Der Schaden beträgt laut Polizei 300.000 Euro.