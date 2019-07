Wildeshausen. Ausgerissene Haare, Kratz- und Schürfwunden hat eine Rauferei zwischen zwei Frauen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Wildeshausen zur Folge gehabt. Das Amtsgericht Wildeshausen stellte ein Verfahren dazu nun ein.

Aufruhr im Treppenhaus: Zwei offenbar auf sich einschlagende Frauen und ihre sich ebenfalls kaum zurückhaltenden Partner haben im Flur eines Mehrfamilienhauses in Wildeshausen für einen Auflauf der Nachbarn, für einen Polizeieinsatz und nun für eine Jugendgerichtsverhandlung wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Wildeshausen gesorgt. Am Ende fehlte einer der Frauen mindestens ein Haarbüschel - zugeschlagen und an den Haaren gezogen haben nach Auffassung des Gerichts aber beide.

Unflätige Beleidigungen im Internet

Vorausgegangen waren monatelange recht unflätige Beleidigungen vor allem über das Internet gegen die 18-jährige Angeklagte. Inhaltlich warf ihr die Geschädigte, eine Bulgarin, offenbar vor, ein Verhältnis mit ihrem Ehemann gehabt zu haben. Als Zeugin dazu befragen konnte das Gericht sie nicht - die Frau befindet sich in ihrer Heimat. Für ihr Nichterscheinen muss sie 90 Euro Ordnungsgeld zahlen.

Nachbarn rufen wegen Rauferei die Polizei

Vermutlich hätte sie aber auch nur das ausgesagt, was ihr Mann und die übrigen Familienangehörigen über den Vorfall erzählten und das sich in entscheidenden Punkten deutlichst von den Aussagen der Angeklagten und ihres Partners unterscheidet. Klar ist nur: Am 17. Februar tauchten die 18-Jährige („Wir wollten nur fragen, was die Nachrichten sollen“) und ihr Partner vor der Tür der Familie auf. Bald schrien sich die Frauen an, Fäuste flogen, beide rissen sich gegenseitig an den Haaren, gingen zu Boden. Währenddessen begannen sich auch die Männer anzuschreien und zu schubsen. Der Schwiegermutter der Geschädigten soll im allgemeinen Tohuwabohu ihr Handy kaputtgegangen sein. Nachbarn riefen die Polizei. Bevor sie erschien, war das Pärchen weg.

Aussage steht gegen Aussage

Hatte die Angeklagte angefangen, wie die Familie behauptet? Oder wurde sie zuerst von der eifersüchtigen Ehefrau mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wie die Angeklagte und ihr Partner behaupten? Das letztlich wollte das Gericht nicht bewerten. „Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte“, erklärte die Richterin die Einstellung des Verfahrens gegen die Angeklagte.

Größere Verletzungen zog sich keiner der Beteiligten zu, trotz fehlendem Haarbüschel und einigen Schürf- und Kratzwunden bei der Geschädigten.