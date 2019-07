Ganderkesee. Ein 26-jähriger Ganderkeseer hat sich am Freitag um 9.40 Uhr leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall in Hoyerswege zugezogen. Er wollte einem Reh ausweichen.

Der 26-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee fuhr laut Bericht der Polizei mit seinem Peugeot auf der Wiggersloher Straße in Richtung B213. Er gab an, dass er kurz vor der Einmündung zur Bundesstraße einem Reh habe ausweichen wollen. Dadurch geriet er auf den linken Grünstreifen und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der Peugeot überschlug sich mehrfach und kam in einem Graben zum Stehen.

Mann wird ins Krankenhaus gebracht

Entgegen erster Meldungen war der 26-Jährige nicht eingeklemmt und konnte sich selbständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Äußerlich galt er als unverletzt, wurde vorsichtshalber aber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der von der Polizei auf maximal 2000 Euro beziffert wurde. Für die Bergung aus dem Graben kam ein Kran zum Einsatz.