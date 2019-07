Schönemoor. Seit 1324 ist die Kirche St. Katharinen in Schönemoor eine Pilgerstätte. Beim Gang durch das Backsteingemäuer ist die Geschichte des Gotteshauses an vielen Ecken zum Greifen nah.

Das Pilgern besitzt in Schönemoor eine lange Geschichte. Für Christen ist die Kirche St. Katharinen schon seit 1324 eine Pilgerstätte. Das Backsteingemäuer am Ende der Schönemoorer Dorfstraße ist auch 695 Jahre später ein Ort, der zum Einkehren einlädt – und das nicht nur als Teil des Pilgerweges „Ochtum, Marsch und Moor“. In den Sommerferien stehen die Türen für die „Kirche am Fahrradweg“ jeden Sonntag offen. „Interessierte können in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die Kirche besichtigen“, berichtet Rolf Niemeyer, Mitglied des Kirchenrates in Schönemoor, über das Angebot und ergänzt, „Gegen eine kleine Spende wird Kaffee , Tee und selbst gebackener Kuchen angeboten. Bei gutem Wetter gibt es vor der Kirche Verweilmöglichkeiten. Andernfalls bietet die Kirche Schutz.“ Am Sonntag, 21. Juli, feiert die Kirche am Fahrradweg Bergfest. Anschließend stehen noch drei Öffnungstage mit Kaffeeauschank auf dem Programm.

Päpstliches Papier hängt im „Kinderhaus“

Wer die Allee entlang fährt – wie es schon Besucher seit fast sieben Jahrhunderten tun – den erwartet ein Kaffeekränzchen umgeben von Geschichte. Als Pilgerstätte geplant und gebaut können Besucher auf dem geweihten Boden zahlreiche Zeichen der Zeit erspähen. Etwa eine Kopie der Ablassurkunde, die der Papst 1333 in seiner Residenz in Avignon ausstellte. Sie hängt im sogenannten „Kinderhaus“. Die Urkunde besagt, dass Gläubige, die an bestimmten Tagen in der Kirche beteten oder zur Messe gingen, 40 Tage ihrer Bußzeit im Fegefeuer erlassen bekamen. Nach der Reformation wurde der Ablass abgeschafft.

Historische Kunst und Grabstelen

Im Inneren der Kirche finden sich Malereien und Kunstwerke aus vergangenen Jahrhunderten wieder. Über der Ausgangstür ist beispielsweise ein Bildnis des gekreuzigten Christus zu sehen, das die Kirche in den 1830er-Jahren erwarb.

Auch außerhalb des Gotteshauses sind Spuren der Geschichte erkennbar. Auf dem Friedhof sind mehrere sogenannte Grabstelen aus dem 17. und 18. Jahrhundert zu sehen.

Nach dem 21. Juli öffnet die „Kirche am Fahrradweg“ noch am 28. Juli, 4. und 11. August. Größere Gruppen werden gebeten sich unter (04221) 40464 anzukündigen.