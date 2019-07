Garagenbrand in Ganderkesee: Polizei vermutet Brandstiftung CC-Editor öffnen

Nach dem Brand am Stettiner Weg in Ganderkesee geht die Polizei von Brandstiftung aus. Foto: Nonstopnews

Ganderkesee. Nachdem ein Feuer am Samstag einen Garagenanbau am Stettiner Weg in Ganderkesee zerstört hat, geht die Polizei nun von Brandstiftung aus.